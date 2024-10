130. Gründungsjubiläum des Mediascher Radfahrer-Clubs

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2885



Am 30. September 1894 wurde der Mediascher Radfahrer-Club gegründet. Den 130 Jahren seit diesem Ereignis gewidmet sind ein auf Initiative des Mediascher Philatelisten Liviu Pintican Juga von der Rumänischen Post herausgegebener Sonderstempel und ein Sonderbriefumschlag mit Reproduktionen der Flagge des Mediascher Radfahrer-Clubs von 1898. Die Gründung des Clubs geht auf Carl Franz Drotloff zurück, der als Lehrling das Radfahren entdeckt und ein Wettrennen in London gewonnen hat. Die ersten öffentlichen Schaufahrten in Mediasch zeigte Adolf Haltrich, der mit Drotloff als Gründer des Radfahrer-Clubs gilt.