Päpstlicher Orden

Ausgabe Nr. 2883



Papst Franziskus hat dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganț und seinem Parlamentskollegen Silviu Vexler, dem Abgeordneten der jüdischen Minderheit, den Piusorden (Ordine Piano) im Grad des Ritters zuerkannt. Den Vorschlag für die Auszeichnung unterbreitete Kardinal Claudiu Mureșan, der die Insignien und das Diplom am Sonntag, den 22. September, im Diözesansitz in Blasendorf/Blaj persönlich überreichte. Die beiden Abgeordneten wurden für ihren Einsatz zur Unterstützung der griechisch-katholischen (unierten) Kirche gewürdigt. Der Piusorden ist 1847 von Papst Pius IX. ins Leben gerufen worden, nach der von Papst Johannes Paul II. im Jahre 1993 durchgeführten Reform wird er im Grad des Ritters an Laien für persönliche Verdienste um den Heiligen Stuhl verliehen. „Diese Auszeichnung ist für die deutsche Minderheit eine besondere Ehre und gleichzeitig eine Anerkennung der von ihrem Abgeordneten Ovidiu Ganț im Parlament Rumäniens ausgeübte Tätigkeit, die sich nicht auf die Interessen unserer Gemeinschaft beschränkt“, erklärte der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul Jürgen Porr. Unser Bild (v. l. n. r.): Apostolischer Nuntius Giampiero Gloder, Sorina Ganț, die beiden Abgeordneten Ovidiu Ganț und Silviu Vexler, die beiden unierten Bischöfe Cristian Crișan (Blasendorf) und Claudiu Pop (Klausenburg). Text und Foto: DFDR