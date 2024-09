Erster ATP-Titel seiner Karriere

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2883



Der 23-jährige Tennisspieler Valentin Royer aus Frankreich ist der neue Champion des ATP Challenger Turniers „BCR Sibiu Open“. Die 13. Auflage fand zwischen dem 15. und dem 22. September auf dem Sportplatz des Pamira Tennis Clubs in Hermannstadt statt. Valentin Royer trat im Finale am Sonntag gegen seinen Landsmann Luka Pavlovic an, nachdem er in der ersten Runde den Spanier Jorge Plans, im Achtelfinale den Franzosen Arthur Gea, im Viertelfinale den Argentinier Genaro Olivieri und im Halbfinale den Tschechen Hynek Barton besiegt hatte. Das Finale begann sehr gut für Royer, der sich mit einem Break zum 3:0 absetzte, bevor sein Gegner ein Break schaffte. Pavlovic fand dann zu einer gewissen Kontinuität und kam seinem Gegner immer näher, doch Royer konnte seine frühe Führung halten und den ersten Satz mit 6:4 gewinnen. Game um Game, Break um Break, gewann Royer den zweiten Satz ohne ein einziges Game zu kassieren und beendete das Match nach einer Stunde und einer Minute. Der frischgebackene Champion führte das Spiel in jeder Hinsicht an, gab in den beiden Sätzen nur einen Aufschlag ab und verwandelte 5 der 7 Breakbälle, die er hatte. Für Royer ist es der erste ATP-Titel seiner Karriere, der ihn in die Qualifikation für die Australian Open im nächsten Jahr befördert. Foto: BCR Sibiu Open; Text: Cynthia PINTER