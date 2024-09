Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2881

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 13. September, 12 Uhr, Brita Fakch Leutert (Orgel) und Samstag, den 14. September, 19 Uhr, der St. Matteus Kammarkör Stockholm unter der Leitung von Espen Olsen, Solistin Kristin Alsos Strand (Cello), unter Mitwirkung des Hermannstädter Bachchors. (BU)

Orgelmarathon im Ars Sacra-Festival

Hermannstadt. – Mit einem Orgelmarathon, der aus Anlass der Einweihung der frisch restaurierten Sauer-Orgel am 21. September in der evangelischen Stadtpfarrkirche stattfindet, beteiligt sich die Hermannstädter evangelische Kirchengemeinde an der 2. Auflage des Ars Sacra-Festivals, das vom 14. bis 22. September stattfindet. Eröffnet wird der Marathon um 12 Uhr, es folgen im Stundentakt folgende Angebote: Konzert Wilhelm Schmidts (Orgel), Orgelwanderung, Konzert Ursula Philippi (Orgel), Konzert Melinda Samson (Sopran), Noemi Miklos (Orgel), „Die Bremer Stadtmusikanten” mit Ursula Philippi (Erzählung auf rumänisch), Filmvorführung, Konzert Hermannstädter Bachchor, Konzert Steffen Schlandt (Orgel), Orgelwanderung, Schlager und Filmmusik mit Brita&Barry&Jürg, „Terje Vigen” (Epos von Henrik Ibsen auf deutsch) mit Daniel Plier (Rezitation), Gabriel Silisteanu (Bratsche), Brita Falch Leutert (Orgel).

Eröffnet wird das Festival am Samstag, den 14. September, 11 Uhr, im Touristeninformationszentrum im Rathaus am Großen Ring, wo die Ausstellung „Die Legende des Heiligen Ladislaus auf Fresken in siebenbürgischen Kirchen” gezeigt wird, ab 12 Uhr findet im Spiegelsaal des DFDH eine wissenschaftliche Tagung zum Thema „Der heilige König Ladislaus“ mit Vorträgen in rumänischer Sprache statt.

Mehr zu dem Festival auf Seite 8 bzw. unter https://ars-sacra.ro/de/programm/

Deutsche Filme

Hermannstadt. – Im Spiegelsaal des DFDH werden im Rahmen des 18. TIFF-Filmfestivals deutsche Filme gezeigt: Heute, 19.30 Uhr: ,,Sissi und ich“ (Regie Frauke Finsterwalder), Samstag, 14. September, 19 Uhr: ,,Sonne und Beton“ (Regie David Wnendt), Sonntag, 15. September, 16.30 Uhr: ,,Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ (Regie Johannes Honssel), 19 Uhr: ,,Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“(Regie Sonja Heiss). Eine Eintrittskarte kostet 25 Lei. Nähere Auskünfte auch zu anderen Filmvorführungen unter www.tiffsi biu.eventbook.ro (BU)

„Hermannstädter Netzwerk”

Hermannstadt. – Das „Hermannstädter Netzwerk” veranstaltet heute, 13. September, ab 18 Uhr ein Treffen im Restaurant Hermania. (RS)

Foodie-Straßenfest

Hermannstadt. – Das Straßenfest mit Foodtrucks Foodie findet bis Sonntag, dem 15. Spetember, im Harteneckpark/Parcul Cetăţii statt, jeweils ab 12 Uhr bis Mitternacht. Abends konzertieren Sebastian, Alex Zara (13. September), Arias, Zymea (14. September), Cipi Hampu, Pablo S (15. September). (RS)

Creative Buzz

Hermannstadt. – Eine Handmade-Messe findet am Kleinen Ring ab Freitag, dem 13. September bis Sonntag, dem 15. September, jeweils zwischen 10 und 22 Uhr statt. (RS)

Nina May stellt Buch vor

Hermannstadt. – Die ADZ-Chefredaktuerin Nina May stellt am Samstag, dem 14. September, ab 16 Uhr in der Erasmus-Buchhandlung ihr Buch „Das gibt’s doch gar nicht!” (Pop-Verlag, 2024) vor. Das Treffen moderiert HZ-Chefredakteurin Beatrice Ungar. (RS)

Zwei Lesungen

Hermannstadt. – Zwei Lesungen aus dem Buch „Was macht die Nacht?” von Dirk Gieselmann & Stella Dreis (Aladin Verlag, 2024) finden in der Humanitas-Buchhandlung (Heltauergasse/Nicolae Bălcescu 16) jeweils ab 16 Uhr statt: am Montag, dem 16. September, in rumänischer Sprache („Ce se întâmplă noaptea, când dorm?”, Editura Trei, 2024) und am Dienstag, dem 17. September, in deutscher Sprache. (RS)

Rumänischkurse

Hermannstadt. – Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt bietet Rumänischkurse (Niveau Ende A2-B1) für diejenigen, die ihre erworbenen Kenntnisse üben und vertiefen wollen. Konversation steht im Mittelpunkt. Der Kurs beginnt am 18. September, man kann sich auch eine Woche danach der Gruppe anschließen. Die Kurse finden jeweils Mittwoch, 9-11 Uhr statt. Nähere Informationen und Einschreibungen unter curslimbaromana@ccgsibiu.ro bzw. 0269-21.08.30.

Nähkurs für Jugendliche

Hermannstadt. – Zu einem Nähkurs mit Nähmaschinen lädt die Frauenarbeit der EKR Jugendliche (U20) für Freitag, den 20. September, ab 10 Uhr ins Bischofspalais (2. Stock) ein. Unter der professionellen Anleitung der Schneidermeisterin Irene Gaspar sollen erste Schritte zum Nähen an der Nähmaschine erlernt, sowie bereits vorhandene Nähkenntnisse erweitert werden. Genäht werden schicke und moderne Tragetaschen. Die Frauenarbeit stellt alle hierfür notwenigen Materialien und Nähmaschinen zur Verfügung. Aufgrund großem Platz- und Materialaufwand ist die Anzahl der ausgeschriebenen Plätze auf 10 beschränkt. Infos und Anmeldungen unter Tel./ WhatsApp 0721-33.00.52 oder per E-Mail unter frauenarbeit@evang.ro. (RS)

Andreanum in Bistritzer Stadtpfarrkirche

Bistritz. – Die Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen” wird von heute, den 13. September, bis einschließlich Sonntag, den 15. September, auf dem Marktplatz in Bistritz gezeigt. Die Wanderausstellung wird im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten aus Anlass des 80. Jahrestags der Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen gezeigt. Bei der Eröffnung am 14. September, 16 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche spricht Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär beim Departement für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens. Es handelt sich um eine Ausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, in Zusammenarbeit mit dem Department für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie weiteren Partnern. Veranstalter in Bistritz sind das Bürgermeisteramt Bistritz, die evangelische Kirchengemeinde Bistritz, das Demokratische Forum der Deutschen Bistritz sowie die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Bistritz-Nösen.

Deutsches Kulturforum östliches Europa

DFDR-Vertreterversammlung am 27. September

Hermannstadt. – Eine ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) findet Freitag, den 27. September, 16 Uhr, in Hermannstadt (Forumshaus, Spiegelsaal), statt. Der Entwurf der Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 1. Beglaubigung des Protokolls der Vertreterversammlungen vom 26.4.2024, 2. Politische Rundschau, 3. Haushaltsumschichtung, 4. Allfälliges. Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu.

Kleines Oktoberfest

Hermannstadt. – Ein „(ganz kleines) Oktoberfest” im Freien findet in der Saggasse/Strada Turnului ab Donnerstag, dem 19. September, bis Sonntag, dem 22. September statt. Näheres auf Facebook, unter „(un foarte mic) Oktoberfest în Sibiu”. (RS)

Lichterfest in Mediasch

Mediasch. – Ein Lichterfest wird am Samstag, dem 14. September, ab 17 Uhr, im Hof der Mediascher Margarethenkirche organisiert, von den Pfadfinder Turre Pitz. Näheres auf Facebook (Festivalul luminii 2024). (RS)

Orgelkonzert in Großau

Großau. – Auf der frisch restaurierten Orgel in der evangelischen Kirche in Großau bestreitet am Sonntag, dem 22. September, 18 Uhr, Erich Türk das letzte Konzert in diesem Jahr. Der Eintritt in die Kirchenburg kostet 20 Lei. (JL)

Wandertag

Hermannstadt. – Zu einem Wandertag zwischen Mediasch und Eibesdorf unter der Leitung von Edith Toth lädt die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien ein, am Samstag, dem 21. September. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Pfarrhof in Mediasch (Piaţa Castelului Nr. 2). In Eibesdorf ist ein Imbiss geplant. Der Teilnahmebetrag ist 30 Lei. Die Teilnehmer müssen wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, Wanderstöcke und Verpflegung für unterwegs mitbringen. Anmeldungen bis zum 19. September unter frauenarbeit@evang.ro, WhatsApp: 0721-33.00.52. (RS)

Rumänisches Fernsehen

in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 14. September, 17-18 Uhr/Sonntag, 15. September, 10-11 Uhr: Erster pädagogischer Kreis für Grundschullehrerinnen der deutschen Abteilung aus Kreis Mieresch; Maifest der Friedrich Schiller-Gymnasialschule aus Neumarkt.

TVR 2, Dienstag, 17. September, 13-13.30 Uhr: Der Eselflüsterer aus Reußdorf/Cund (II).

TVR Cultural, Mittwoch, 18. September, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: 70 Jahre DSTT.

TVR 1, Donnerstag, 19. September, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Burgfest in Alzen; Mein Bukarest mit Jan Koneffke; Treffen der Buchenlandeutsche; 800 Jahre Bartholomäer Kirche.