Von Abtsdorf bis Zied

Zum Bildband ,,Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“

Ausgabe Nr. 2876

Eine neue Publikation des Verlages Siebenbürgen-Buch von Georg Gerster und Martin Rill – „Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel” wird am Montag, dem 5. August, 12 Uhr, in der Johanniskirche in Hermannstadt, und um 14 Uhr in der Kirchenburg Alzen anlässlich des Treffens der Heimatortsgemeinschaft vorgestellt. In Alzen werden die Siebenbürgische Blasmusik aus Traun/Österrreich und mehrere Tanzgruppen aus Deutschland auftreten. Erwartet werden etwa 300 Gäste. Grußworte sprechen der Präsidialberater Prof. Dr. Architekt Sergiu Nistor und der Vorsitzende der HOG Alzen, Hans Tekeser.

Als der Verlag 1997 mit dem Bildband „Siebenbürgen im Flug“ vor die Öffentlichkeit trat, war noch nicht abzusehen, dass sich daraus eine Reihe entwickeln würde, die einzelne Regionen des sächsischen Siedlungsgebietes präsentiert. Siebenbürgen war dank der Luftbilder als grandiose Kulturlandschaft der Architekturen im Ganzen zum Dokument von einmaliger Anschaulichkeit und Einprägsamkeit geworden. Der neue Bildband steht in einer Reihe mit den Bänden „Siebenbürgen im Flug“, „Das Burzenland“, „Hermannstadt und das Alte Land“, „Das Repser und das Fogarascher Land“, „Einblicke ins Zwischenkokelgebiet“, „Schäßburg und die Große Kokel“ und „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“.

Dieser neue Bildband lädt zu einer Entdeckungsreise, einer Wanderung durch das Harbachtal, durch das Kaltbachtal und durch den Krautwinkel ein, Namen die vielen vertraut sind, einigen bekannt, anderen klingen sie merkwürdig (Krautwinkel?). Die Reise führt aus der Tiefe der Zeit in eine in Jahrhunderten gewachsene Landschaft der Siebenbürger Sachsen. In eindrucksvollen Bildern und informativen Texten versuchen wir dem Betrachter und Leser Vertrautes vielleicht auch Vergessenes zu vergegenwärtigen, es wieder lebendig werden zu lassen. Es ist eine jahrtausendealte Kulturlandschaft, in der Menschen gelebt und Städte, Dörfer, Kirchen und Burgen gebaut haben, die die Stürme der Zeiten überstanden haben. Diese Kulturlandschaft ist Teil eines auch heute lebendigen europäischen Erbes. Bei der gegebenen historischen Fülle erhebt der vorliegende Band keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es ist trotzdem das Bemühen, exemplarische Siedlungsstrukturen, Bauwerke und Kunstwerke ins rechte Licht zu setzen.

Der Bildband „Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“ präsentiert 31 Ortschaften: Abtsdorf, Agnetheln, Alzen, Bell, Braller, Engenthal, Gürteln, Henndorf, Holzmengen, Hundertbücheln, Jakobsdorf, Kirchberg, Leschkirch, Magarei, Mardisch, Marpod, Martinsberg, Martinsdorf, Mergeln, Michelsdorf, Neithausen, Neustadt, Petersdorf, Probstdorf, Retersdorf, Roseln, Rosch, Schlatt, Schönberg, Wird und Zied.

Die Ortschaften sind nach einem einheitlichen, übersichtlichen Muster behandelt. Am Beginn steht eine geographische Einordnung des Ortes im Naturraum, gefolgt von einem historischen Abriss der Ortsgeschichte. Dem Lageplan wird die entsprechende Luftbildaufnahme gegenübergestellt. Eine allgemeine Ortsansicht illustriert den Text. Daran schließt sich die Darstellung der wichtigsten Bauten wie Burg und Kirche, mit Orgel und Altarbild, , Kostbarkeiten aus Kirchenschätzen und Kunstgegenständen, Häuser mit repräsentative Hausfassaden, die mit erläuternden Texten untertitelt sind.

M. R.