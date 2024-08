Teile diesen Artikel

Dr. Kurt Thomas Zieglers neues Buch ist im Schiller Verlag Bonn-Hermannstadt erschienen

Ausgabe Nr. 2876

Auf der Rückseite des dritten Bandes seiner Trilogie „Von den Doppelschwertern zum Doppeladler. Der transsilvanisch-australische Nährboden meiner Erinnerungen. Episoden eines Bildungs- und Lebensweges”, der unter dem Titel „Im Zeichen von Äskulap, Hermes und Apoll” steht, weist Dr. Kurt Thomas Ziegler darauf hin, seinen Nachkommen, Kindern und Enkeln, etwas zu hinterlassen, was die Vorfahren für die folgenden Generationen geschaffen haben, alles im Sinne des Diktums „Zukunft braucht Herkunft“. Der Autor blickt auf ein ereignisreiches aber keinesfalls langweiliges Leben zurück. So lautet auch der Schlusssatz: „Ich bekenne, ich habe gelebt!“

Auf einundfünfzig Unterkapiteln mit den zutreffenden Überschriften führt der Autor Dr. Kurt Thomas Ziegler die Leser in die Welt seiner außergewöhnlich vielen und lehrreichen Reisen in fast alle europäischen Länder. Für diese aufwendigen Reisen hat er sich akribisch vorbereitet, meist auch in Begleitung seiner Gattin Monika. Die über einhundert gelungenen Fotos von Familienereignissen oder von den unzähligen Reisen sind für die Leser nicht nur hilfreich, sondern auch sehenswert.

Trotz der vielen und aufwendigen Reisen kehrte Dr. Kurt Thomas Ziegler bis vor kurzem immer gerne in seinen Geburtsort Hermannstadt zurück, um im elterlichen Haus in der Hochmeisterstraße zu logieren und möglichst hier viele Freunde und Verwandte einzuladen, die sich anschließend im Familienbuch verewigen. Auch die Treffen mit seinen ehemaligen Schulfreunden aus der Brukenthalschule, sowie jene mit seinen Klausenburger Studienkollegen wurden aufrechterhalten und fortgeführt.

Mit seinen Aspanger Patienten ist Dr. Kurt Thomas Ziegler liebevoll verbunden und widmet ihnen Zuneigung und Herzenswärme. Eine ganz besondere Bedeutung ist der Geschichte des elterlichen Hauses in der Hermannstädter Hochmeisterstraße gewidmet, ein Haus, das wie alle privaten Häuser im Jahr 1945 vom kommunistischen Regime enteignet und verstaatlicht wurde, doch durch einen lang dauernden Kampf mit den lokalen Behörden, rückerstattet wurde. Es ist Dr. Kurt Thomas Ziegler gelungen, das Elternhaus in Besitz zu nehmen und nach westlichem Standard zu sanieren. Inzwischen hat er es verkauft.

Auch im Verband der Siebenbürger Sachsen ist Dr. Kurt Thomas Ziegler sehr engagiert. Als Obmann der Siebenbürger Sachsen von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland weist er auf eine sehr fruchtbare und erfolgreiche Tätigkeit zurück. Dr. Kurt Thomas Ziegler kann nach einem sehr intensiven und abwechslungsreichen Leben mit der erzielten Bilanz hochzufrieden sein. Er kann „mit einem Lächeln auf den Lippen“ seine verfasste Lebensbeschreibung an seine Kinder und Enkel weitergeben. „Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern, tot ist nur, wer vergessen wird.“

Helmut LEONBACHER