Ausgabe Nr. 2878



Durch den Beitritt von 60 gebürtigen Holzmengenern, ist die evangelische Kirchengemeinde in Holzmengen neu gegründet worden. Im Anschluss an den Festgottesdienst zum Holzmenger Sommerfest 2024, das am 10. und 11. August gefeiert wurde, fanden Kirchenwahlen statt. Zum Kurator gewählt wurde Christian Schneider. Unser Bild: Nach dem Gottesdienst stellten sich die Trachtenträgerinnen und Trachtenträger zu einem Gruppenbild im Burghof auf.

Foto: Beatrice UNGAR