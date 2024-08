Festival in Gürteln

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2878



Unter dem Titel „Festivalul Venetic.Third Beat” findet vom 23. bis 25. August in Gürteln/Gherdeal Nr. 85-86, bzw. in der Martinsberger Kirchenburg die dritte Auflage des Venetic-Festivals statt, das die Organisatoren als „Brücke zwischen Natur, Kunst und Gemeinschaft” bezeichnen. Der Einladung gefolgt sind u. a. die Band TUMBE mit Mara (lead singer), Radu Vâlcu (Gitarre), Mihai Balabaș (Geige, live electronics), Răzvan Florescu (Vibraphon, Harmonika, traditionelles Schlagzeug), Maria Enache (Bass, Kontrabass), Sabin Dobranici (drums) und Marius Alexe aka Bean MC (Komponist/Musikproduzent), ELVEN BIRD und Radu Valcu mit In Flow. Die Party and listening-Zone bespielen BUUNIKU, DJ VASILE, MIHAI DOBRE (aka DOBRICĂ) und LEJER. Die Kinder erwartet eine Schokolade-Werkstatt mit Oana Crângașu von Șomartin Chocolate. Für Überraschungen ist auch gesorgt, versprechen die Organisatoren. Das genaue Programm ist auf der Facebook-Seite Venetic.live zu finden. Anmeldungen unter oana@venetic.live sind erwünscht.