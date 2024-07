Weiterhin werden Freiwillige gesucht

Teile diesen Artikel

Letzte Planungen für das zweite Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2873

Bei dem letzten Planungstreffen zum Großen Sachsentreffen 2024, das am Samstag, den 29. Juni stattgefunden hat, wurden der Abzeichenverkauf, der Verkauf von Verpflegung am Großen Ring sowie die Freiwilligenakquise besprochen. Es werden immer noch Freiwillige für das Wochenende vom 2. bis 4. August gesucht. Interessierte melden sich unter sachsentreffen@siebenbuergenforum.ro.

Zu den Aufgaben der Freiwilligen gehören die Unterstützung bei den Veranstaltungen und Aktivitäten des Treffens, der Abzeichenverkauf, der Empfang und die Betreuung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Gästen und Künstlern, die Unterstützung in den Bereichen Transport und Unterkunft, Hilfe bei Informationsständen und Ausstellungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs und die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsrichtlinien.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Großen Sachsentreffens erfolgt aufgrund des Erwerbs eines Festabzeichens. Diese und das Programmheft können entweder beim Sachsentreffen vor Ort oder vorab gekauft werden. Beim Treffen selbst sind sie bei den Infoständen am Großen Ring zu erwerben. Im Vorfeld werden Abzeichen und Programmheft in der Schiller -Buchhandlung und dem Erasmus-Büchercafé verkauft. Der Preis beträgt 80 Lei; dies entspricht etwa 16 Euro, je nach aktuellem Wechselkurs. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei; sie benötigen kein Abzeichen. Abzeichen und Programmheft können auch beim Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt erworben werden (im Sekretariat des DFDH bei Anita Pavel, 1. Stock, Sporergasse/General Magheru 1-3). Für Forumsmitglieder übernimmt das Forum 75 Prozent der Eintrittskosten; diese zahlen für ein Abzeichen 20 Lei.

Mit dem Abzeichen erhalten die Besucher Zugang zu allen Veranstaltungen des Treffens.

Für die Tanzparty und die DJ Party, die jeweils am Freitag und Samstag in Neppendorf/Turnișor stattfinden, zahlen Besucher pro Tag zusätzlich 20 Lei Eintritt.

Während des Großen Sachsentreffens kann Verpflegung am Großen Ring gekauft werden; dieses Jahr ist die Zahlung mit Bankkarte oder mit einer vor Ort zu erwerbenden aufladbaren Zahlkarte möglich.

Das Programmheft umfasst vom 2. bis 4. August 89 Programmpunkte Es beinhaltet neben den Veranstaltungen am Festwochenende auch das Rahmenprogramm, das vom 26. Juli bis 11. August 2024 rund um Hermannstadt und in ganz Siebenbürgen angeboten wird. Der Online-Veranstaltungskalender mit allen Veranstaltungen zur Großveranstaltung vom 2. bis 4. August und dem Rahmenprogramm ist freigeschaltet unter siebenbuergenforum.ro.

Das Große Sachsentreffen findet unter der Schirmherrschaft von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis statt und steht unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ (Rumänisch: „Pretutindeni acasă“). Nach dem Erfolg der Großveranstaltung im Jahr 2017 rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr mit über 10.000 Teilnehmern. Es werden Gäste aus Deutschland und Österreich, aber auch Gruppen aus den USA und Kanada erwartet.

A. B.