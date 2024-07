Schwimmen wie im Toten Meer

Teile diesen Artikel

Ein Besuch der Salzseen in Salzburg/Ocna Sibiului

Ausgabe Nr. 2874

Nur etwa 30 Autominuten von Hermannstadt entfernt, liegt eine faszinierende Oase – die Salzseen von Salzburg. Ursprünglich als Salinen genutzt, bieten diese Seen heute eine außergewöhnliche Möglichkeit zur Entspannung und Erholung. Die Salzseen sind, wie der Name schon sagt, sehr salzhaltig. Besucherinnen und Besucher können mühelos an der Wasseroberfläche treiben, entspannen und die heilende Wirkung des Salzwassers genießen. Die hohe Salzkonzentration ist vergleichbar mit der des Toten Meeres und bietet ähnliche gesundheitliche Vorteile, insbesondere für Haut und Atemwege.

Der Avram Iancu-See ist der tiefste und wärmste See der Anlage und hat an der Oberfläche etwa 30 Grad Celsius. Trotz der Wärme bieten die Seen an heißen Sommertagen, wie wir sie gerade erleben, eine angenehme Abkühlung. Zudem sind die Seen recht groß und die Anlage weitläufig, wodurch sich die Menschenmengen gut verteilen und jeder genügend Platz findet.

Mit dem regelmäßigen Busverkehr zwischen Salzburg und Hermannstadt ist die Anreise auch ohne Auto unkompliziert. Der Eintritt zu den Badeseen kostet für Erwachsene 40 Lei. Die Anlage ist gut ausgestattet: Restaurants und Imbisse wirken gegen den kleinen oder großen Hunger und Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen bieten den nötigen Komfort. Liegestühle und Schirme stehen bereit, obwohl es etwas Geduld erfordert, einen schattigen Platz zu finden. Gute Musik, teilweise sogar Live-Musik sorgt beim Baden für die passende Atmosphäre. Der Zugang zu den Seen erfolgt über Holztreppen, die den Ein- und Ausstieg ins Wasser erleichtern sollen, sich aber unter der Sonne sehr schnell aufheizen – deshalb die Badelatschen nicht vergessen!

Ein Highlight ist der Schlammsee, gefüllt mit schwarzem Schlamm. Auf dem Gelände sieht man zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich mit diesem Schlamm einreiben, um ihn trocknen zu lassen und anschließend im See wieder abzuwaschen. Dies ist nicht nur gut für die Haut, sondern dient auch als natürlicher Sonnenschutz.

Die Salzseen in Salzburg sind ein echter Tipp für alle, die Entspannung oder Erholung suchen. Ob in der Sonne liegen, im Salzwasser treiben oder den heilenden Schlamm genießen – hier kommt jeder auf seine Kosten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Finya LUSTINA