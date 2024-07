Redbull-Romaniacs beginnt am 23. Juli

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2874

Hermannstadt. – Teilnehmer aus 64 Ländern haben sich für die 21. Auflage der härtesten Hard-Enduro-Rallye der Welt Redbull Romaniacs angemeldet, die vom 23. bis 27. Juli in Hermannstadt stattfindet. Diese Ausgabe trägt den Namen „Limitless” und beginnt, wie immer, mit dem Prolog in der Stadt, gefolgt von vier Off-Road-Tagen. In diesem Jahr kommt die Rallye zum ersten Mal nach Râmnicu Vâlcea und macht am Ende des zweiten Offroad-Tages am 25. Juli in der Stadt Halt. Um die Finisher-Medaille zu erhalten, müssen die Teilnehmer, die sich den Herausforderungen der 400 Kilometer langen Strecke stellen, auch den traditionellen, fast senkrechten Anstieg auf den Hammersdorfer Berg bewältigen.

Informationen und Programm sind unter https://www.redbullromaniacs.com/ zu finden.

Gesperrt für den Pkw-Verkehr für den Wettkampf sind folgende Straßen und Parkplätze: Bd. Coposu, zwischen Str. Berăriei und Str. Independenței, 20. Juli, 10.30 Uhr-22. Juli, 6 Uhr; Bd. Coposu, zwischen Piața Unirii und Str. Independenței, 22. Juli, 1 Uhr-24. Juli, 6 Uhr; Str. Gimnasticii, 23. Juli, 7-22 Uhr; Theaterparkplatz 22. Juli, 00:00 Uhr-24. Juli, 6 Uhr; Parkplatz vor dem Ion-Besoiu-Kulturzentrum 20. Juli, 1 Uhr-28. Juli, 12 Uhr; Parkplatz unter der Burgmauer, 20. Juli, 10.30 Uhr-24. Juli, 6 Uhr, vollständig gesperrt. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, wird auf Str. Berăriei, zwischen Str. Gimnasticii und Str. Dobrun, am 22. Juli, zwischen 6 und 22 Uhr, der Verkehr in beide Richtungen erlaubt sein. (RS)