Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2873



Die 14. Auflage der Hermannstädter Radtour ist am Dienstagabend mit einer Premiere zu Ende gegangen. Erstmals hat ein Deutscher diesen Wettkampf gewonnen. Als Sieger in der Gesamtwertung ging Florian Lipowitz (Team Red Bull-BORA hansgrohe) hervor, gefolgt von dem Norweger Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) und dem Neuseeländer George Bennett (Israel – Premier Tech). Gestartet waren in diesem Jahr 25 Teams aus 14 Ländern, darunter ein World Tour-Team, 6 Pro-Kontinental-Teams, 16 Kontinental- und 2 Länderteams. Aus Rumänien dabei waren zwei Kontinental-Teams – Vini Monzon – Savini Due – Omz Team und MENtoRISE MLMsuperstars – sowie die Landesauswahl. Unser Bild: Beim Zeitfahren am Sonntagnachmittag ging es auch am Forumshaus vorbei, wo die Buchstabenskulptur „I love SB“ die Zuneigung zu Hermannstadt ausdrückt.

Foto: @Grimm, Focus Photos Agency