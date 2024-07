Der Urduft unseres irdischen Lebens

Teile diesen Artikel

Brotbackseminar der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien

Ausgabe Nr. 2873

Zum 15. Brotbackseminar hatte die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien für Samstag, den 6. Juli d. J., nach Mühlbach eingeladen. Zum Thema Brot schreibt der Nobelpreisträger Jaroslaw Seifert: „Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Er ist Urduft unseres irdischen Lebens, der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat“.

25 Backfreudige, von näher oder weiter angereist, fanden sich frühmorgens am Pfarrhof ein, gespannt und begeistert, selber Brot backen zu können. Gestärkt mit Kaffee begann nach Morgenlied und Kennenlernrunde die erste Backeinheit: Für den Brotteig mussten die Teilnehmenden Mehl sieben, Hefe auflösen, Vorteig kneten und für den Käsekuchen die Zutaten der Reihe nach hinzugefügt lange mit Holzlöffel rühren. Nach einer stärkenden Kaffeerunde mit Singen schöner, zum Thema passend ausgesuchten Liedern und einer kurzen thematischen Andacht folgte Schwerstarbeit: Den Vorteig mit der großen Menge Mehl und lauwarmem Wasser verkneten bis „es vom Dach tropft“, wie es „Oma früher sagte“. Hochmotiviert und frohen Mutes packten alle an und tauschten dabei Tipps und Tricks aus eigener Erfahrung aus.

Die wohlverdiente Ruhe gönnten die Teilnehmenden nicht nur dem Teig, bis er wunderbar aufging und „perfekt” war, sondern auch sich selber und genossen eine interessante Führung durch die schöne, angenehm kühle Kirche. Dank gutem Wetter und vielen fleißigen Händen gelangen Brötchen und Käsekuchen aufs Beste, sodass sich alle motiviert und begeistert vornahmen, das Erlernte auch zu Hause auszuprobieren, auch wenn es wohl nicht so viel Spaß bereitet oder so gut schmeckt wie Samstag „in Gemeinschaft“. Das ist die Geheimzutat unserer generationenübergreifenden Fortbildung gewesen. Ein großes Dankeschön geht an die Gastgeber, die Pfarrfamilie Dahinten und die Jugendlichen, die uns liebevoll betreut, geholfen und mit dem „Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat“ beschenkt haben.

Frauenarbeit der EKR