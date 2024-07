Gemeinschaftliche Integration

Teile diesen Artikel

Zweiter Weltflüchtlingstag in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2872

Am 20. Juni wurde der Weltflüchtlingstag zum zweiten Mal in Hermannstadt gefeiert. Unter dem Motto „Putting Pieces Together“ (Teile zusammenfügen) lud der Verein „Sus Inima“ im „Friedrich Teutsch”-Begegnungs- und Kulturzentrum zu einem Jobmarkt mit Musik und Live-Künstlern ein, während in der Astra-Bibliothek Vertreter internationaler Organisationen und lokale Akteure über die Integration von Geflüchteten diskutierten.

Im Innenhof des Teutsch-Hauses erwartete die Besucher ein Jobmarkt, begleitet von einem DJ und Aktivitäten für Kinder. Hier boten Stände von Organisationen wie der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und lokalen Initiativen Möglichkeiten zur Unterstützung und Integration von Geflüchteten sowie Informationen über Jobangebote und Unterstützungsprogramme. Künstler schufen vor Ort Kunstwerke und Infotafeln präsentierten inspirierende Erfolgsgeschichten geflüchteter Menschen.

In der Astra-Bibliothek stand die intersektorale Zusammenarbeit zur Förderung der Gemeinschaftsentwicklung im Mittelpunkt der Diskussion. Das Panel beleuchtete die Herausforderungen und Chancen der Integration von Geflüchteten, während junge Menschen aktiv ihre Ideen zur Teilhabe an der Gesellschaft einbrachten.

„Veranstaltungen wie diese ermöglichen es allen Teilnehmern, von staatlichen Behörden bis hin zu internationalen und lokalen Organisationen, direkt zu kommunizieren und gemeinsam bessere Lösungen zu entwickeln, ohne sich zu überschneiden“, betonte der ukrainische Fotograf und Unternehmer Eugene Vovk, Leiter des Flüchtlingsprogramms SIPRI (SUS INIMA Programmes for Refugee Integration).

Der Weltflüchtlingstag war nicht nur eine Feier der Vielfalt und des Engagements der Gemeinschaft, sondern auch ein Appell zur weiteren Zusammenarbeit und Unterstützung für Geflüchtete weltweit.

Finya LUSTINA