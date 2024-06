Spannend und intensiv

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2870



Anlässlich des Kindertheatertages in Kronstadt 2024 erlebten die Kinder der deutschsprachigen Klasse 1G3 der George-Coșbuc-Schule aus Klausenburg einen theaterpädagogischen Ausflug der besonderen Art. Unter der Leitung von Karin Hedrich, Klassenlehrerin, und Dr. Kata-Szilvia Bartalis, Sprachdidaktikerin und Theaterpädagogin an der deutschsprachigen Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften, begaben sich 25 Kinder am 1. Juni, dem internationalen Kindertag, auf eine spannende Reise.

Die erste Etappe führte sie in das malerische Dorf Rode/Zagăr), wo die Kinder die herzliche Gastfreundschaft der Dorfbewohner genossen und ein köstliches Mittagessen sowie Pfannkuchen serviert bekamen. Gestärkt setzten sie ihre Reise fort und erreichten als nächstes die historische Repser Burg. Die Entdeckungsreise der siebenbürgisch-sächsischen Kultur fand ihren Höhepunkt im Hof der evangelischen Wehrkirche in Wolkendorf, wo die Gruppe während der nächsten drei Tage probte (unser Bild).

Am Sonntag nahmen die Kinder am evangelischen Gottesdienst in Wolkendorf teil, der von Pfarrer Uwe Seidner zelebriert wurde, und sangen ein Begrüßungslied für die örtliche Gemeinde. Eine Wanderung durch die wunderschöne Landschaft unter der Führung zweier älterer Schülerinnen der Dorfgemeinde rundete den Tag ab.

Die restliche Zeit war mit intensiven Proben für das Theaterstück „Königin der Farben” gefüllt, welches am Montag mit großer Begeisterung aufgeführt wurde. Das Stück, entstanden in Kooperation zwischen Schule und Universität, thematisiert Vielfalt, Freundschaft und Konfliktlösung. Die Aufführung war ein voller Erfolg und wurde von den Organisatoren des Kindergarten- und Grundschultheatertages gefeiert. Die Kinder erhielten als Anerkennung für ihre Leistung Geschenke.

Dieser interkulturelle Austausch mitten in Rumänien wurde maßgeblich durch die finanzielle Unterstützung des Deutschen Forums Klausenburg ermöglicht. Die Klasse zeigte sich dankbar für diese großzügige Förderung. Ein weiterer Teil der Finanzierung wurde durch einen nachhaltigen Bio-Weihnachtsmarkt aufgebracht, bei dem die Kinder selbstgemachte Produkte verkauften.

Partizipation, Gruppengefühl und kulturelle Begegnungen prägten diesen besonderen Ausflug. Mögen viele weitere solcher Ereignisse folgen, und möge die Kreativität, der Mut und das Wissen der Kinder weiter wachsen und gedeihen. Wir wünschen ihnen viel Gesundheit und eine blühende Zukunft.

Dr. Kata-Szilvia BARTALIS-BINDER