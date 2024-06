Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2868

Unter dem Titel „Amurg baroc” (Barocke Abenddämmerung) boten Schauspielstudierende von der Lucian Blaga-Universität am Freitagabend in der Heltauergasse eine Hommage an den Namensgeber des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters und einen Vorgeschmack auf das 31. Internationale Hermannstädter Theaterfestival, das vom 21. bis 30. Juni stattfindet. Unser Bild: Mihai Mocanu (rechts) als Radu Stanca steht seinen in barocke Kostüme gekleideten Begleiterinnen und Beschützerinnen gegenüber. Foto: Beatrice UNGAR