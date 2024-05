Dritter in Tartlau

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2866



Der Hermannstädter Pilot Mircea Marco Pătru (Sibiu Racing Team) hat bei seinem Debüt bei der Karting-Landesmeisterschaft am vergangenen Wochenende auf der Rennstrecke Prejmer Raceway in Tartlau in der Kategorie Senior ROTAX, die mit 28 Fahrern am stärksten besetzt war, den 3. Platz belegt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis! Wir haben das Beste aus dem herausgeholt, was wir an diesem Wochenende herausholen konnten, denn wir konnten nicht das ideale Setup finden und die technischen Probleme waren auch da! Während ich im offiziellen Training am Freitag nicht einmal auf eine Top-10-Platzierung hoffen konnte, lag ich am Samstag nach den Qualifikationsläufen auf Platz 2. Am Sonntag, in den beiden Finalläufen, konnte ich das Rennen auf Platz 3 beenden und stolz auf das Podium klettern. Der Streckenrekord des Prejmer Raceway Brasov in der Senior Rotax Klasse, den ich vor etwa einem Monat beim Romanian Cup 2024 aufgestellt habe, steht immer noch“, schreibt Mircea auf seiner Facebook-Seite.

Die Etappe wurde vom ehemaligen Hermannstädter „Road Runner Racing“ Team Mitglied István Dezso gewonnen, der zum Team „7Motorsport“ aus Klausenburg wechselte. Die nächste Etappe der Landesmeisterschaft findet auf der Rennstrecke Skat Kart in Szeklerneumarkt/Târgu Secuiesc, vom 14. bis 16. Juni statt.

Text: Cynthia PINTER; Foto: FRK