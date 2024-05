Haarscharf an Medaille vorbei

Teile diesen Artikel

Siebenbürger Kegelsportler bei EM in Freiburg

„Es freut mich sehr, wenn sich alle wohlgefühlt haben und die EM für gut empfunden haben. Schließlich haben sie ja auch eine Wahnsinns-Strecke auf sich genommen! Wir haben ein paar schöne Stunden in Freiburg gehabt. Auch wenn nicht alles komplett geklappt hat, war es doch insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Die Keglerinnen und Kegler aus Siebenbürgen waren eine echte Bereicherung für unsere EM und im Mixed hätte es sogar beinahe für eine Medaille gereicht. Erste Freundschaften sind auch gleich entstanden und so treffen sich wohl einige im Juli in Ingolstadt – echt toll. Ja, nächstes Jahr werden wir am 30. Mai und 1. Juni 2025 in München die EM im Einzel spielen. Viele Grüße, Harry Richter, München, am 13. Mai 2024”.

Ja, so ein tolles Schreiben nach der Kegel-Europameisterschaft im Tandem (Männer, Frauen, Mixed), die vom 11. Mai bis 12. Mai 2024 in Freiburg im Breisgau/Deutschland stattgefunden hat, seitens des Präsidenten der Europäischen Breitensport-Freizeitkegeln-Union (EBFU) haben sich die Sportlerinnen und Sportler aus Siebenbürgen redlich verdient. Die „glorreichen Sieben“ sind für den Landesverband (LV) Siebenbürgen/Rumänien in Freiburg an den Start gegangen! Es ist nur ein gutes halbes Jahr vergangen, seit wir uns um die Mitgliedschaft und Teilnahme beworben haben. Und wir wurden mit sehr viel Freude aufgenommen und nach Freiburg eingeladen.

Im Weiteren die Platzierungen des LV Siebenbürgen: Mixed Tandem: Plätze 1 und 2: LV Bayern; Platz 3: LV Steiermark; Platz 4: Silvestru Haran und Adriana Antonesei mit 924 erzielten Kegeln; Platz 30: Liviu Mailat und Doina Westermann (788). Frauen Tandem: Platz 1: Oberösterreich; Platz 2: LV Steiermark; Platz 3: LV Bayern; Platz 7: Doina Westermann und Adriana Antonesei (917). Männer Tandem: Platz 1: LV Baden; Platz 2: LV Oberösterreich; Platz 3: LV Bayern; Platz 17: Mircea Ballasch und Christian Lazăr (887); Platz 26: Silvestru Haran und Vasile Cioacă (838).

Erwähnenswert: Deutschland und Österreich waren mit jeweils fünf Regionen anwesend. Luxemburg, Italien/Südtirol und Siebenbürgen/Rumänien mit jeweils einer Mannschaft. Mit zwei Platzierungen in den Top Ten und nur haarscharf an einer Medaille vorbei, kann der LV Siebenbürgen sich im europäischen Sportkegeln sehen lassen.

Georg BARTH