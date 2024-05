Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2864



Der Hermannstädter Kraftsportler Robert Mihai Frățilă (unser Bild) wurde vor kurzem dreifacher Balkanmeister im Bodybuilding, in der Kategorie Junioren. Die Titel wurden am Wochenende bei den Balkan-Meisterschaften, die in Temeswar austragen wurden, gewonnen. Er gewann die Goldmedaillen in den drei Kategorien „Games Classic Bodybuilding Jr. 21-23 Jahre“, „Classic Bodybuilding Jr. 21-23 Jahre“, „Classic Physique Jr. 21-23 Jahre“ und holte außerdem eine Silbermedaille in der Kategorie „Bodybuilding 75 kg, Jr. 21-23 Jahre“.

Der Wettbewerb, an dem die besten Sportlerinnen und Sportler aus den Balkanländern teilnahmen, fand vom 26. bis 28. April in Temeswar/Timișoara statt. Es gab 11 Teilnehmerländer, darunter Rumänien, Montenegro, Kosovo, Griechenland, Zypern, Serbien, Mazedonien, Albanien, Kroatien, Bulgarien und die Slowakei. Insgesamt beteiligten sich rund 150 Athleten.

Robert Mihai Frățilă hat bereits in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 11 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften der Junioren gewonnen. Bis zu seinem 23. Lebensjahr darf Robert gemäß den Regeln des internationalen Verbandes an den Juniorenmeisterschaften teilnehmen.