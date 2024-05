Albumveröffentlichung unserer täglichen Absurdität

Teile diesen Artikel

Gespräch mit Regisseur Botond Nagy über die Theaterpremiere von ,,Der Prozess“

Ausgabe Nr. 2866

Die neueste Premiere an der deutschen Abteilung des Radu-Stanca-Nationaltheaters in Hermannstadt wird am Freitag und Samstag (24. und 25. Mai) auf der Bühne des Theaters gezeigt. Es handelt sich um das Stück „Der Prozess“ nach Franz Kafka, in einer Adaption von Diana Nechit und unter der Regie von Botond Nagy. Über die Zusammenarbeit mit der deutschen Abteilung und die neueste Premiere führte HZ-Redakteurin Cynthia P i n t e r mit dem Regisseuren Botond Nagy folgendes Gespräch:

Stellen Sie sich bitte kurz vor.

In diesem Herbst werden es 10 Jahre sein, seit ich professionell Theater betreibe. Ich habe das Kunstgymnasium in Sfântu Gheorghe absolviert, wo mir Professor Salamon András den Theatervirus in die Adern „injiziert” hat, und dann habe ich in Târgu Mureș Regie studiert. Im Laufe meiner Karriere habe ich mit vielen Theatern in fast allen Städten des Landes zusammengearbeitet, aber auch im Ausland. Ich bezeichne mich selbst als einen voll qualifizierten Theaterregisseuren.

Wie hat die Zusammenarbeit mit der Deutschen Abteilung des Radu-Stanca-Nationaltheaters begonnen?

2018 hatte ich meinen ersten Kontakt mit der rumänischen Abteilung, wo ich „Hedda Gabler” von Henrik Ibsen inszenierte, und 2019 begann ich mit den Proben für „Yvonne” von Witold Marian Gombrowicz, die erste Zusammenarbeit mit der deutschen Abteilung, gefolgt von „Macbeth” nach William Shakespeare und jetzt „Der Prozess”. Ich denke, Hunor Horváth hat der deutschen Abteilung des TNRS eine fortschrittliche Richtung gegeben, die mir gefällt und in die ich mich durch meine Inszenierungen mit meinem Wissen, meiner Leidenschaft und meiner Kreativität einbringen möchte.

Wie läuft die Arbeit mit den Schauspielern für die neue Premiere?

Sehr gut. Wir haben am 26. März mit den Proben begonnen. Diesmal haben wir vier Studierende der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt im Team. Ich freue mich darüber, weil ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, den zukünftigen Künstlern eine Richtung zu geben. Sie sind diejenigen, die durch ihre Arbeit, das Verständnis und die Liebe zum Theater weiter entwickeln können. Es ist zerbrechlich, es ist mutig, es ist ein Team, mit dem wir Schritte nach vorne gemacht haben. Mit den Veteranen Daniel Bucher und Emőke Boldizsár ist es bereits die dritte Zusammenarbeit. Sie sind herausragende Schauspieler, die jeweils drei komplexe Rollen mit extrem schnellen Wechseln haben, was nicht jeder Schauspieler kann. Für mich ist es jedes Mal eine große Freude, mit ihnen arbeiten zu können. Ich habe auch Schauspieler aus der rumänischen Abteilung eingesetzt, wie Viorel Rață.

Warum Kafka?

Zunächst einmal jähren sich 2024 hundert Jahre seit Kafkas Tod, und mir ist aufgefallen, dass sich in der rumänischen Theaterlandschaft niemand mit diesem Thema befasst hat, was seltsam und sogar absurd erscheint. Kafka ist ein Pfeiler unserer europäischen Kultur, der gar nicht so weit von uns entfernt lebte. Es war mir wichtig, dass dieser Jahrestag nicht vergeht, ohne dass man in Rumänien zumindest eine Spur von Franz Kafka findet. Ich werde mich bei der Vertiefung in seine Schriften auf jeden Fall wieder mit seinen Werken befassen, da ich sie für sehr aktuell halte. Er ist ein Autor, der meinem Universum sehr nahe steht. Ich hatte letzten Monat sogar die Gelegenheit, das Franz-Kafka-Museum in Prag zu besuchen, und es hat mich zutiefst erschüttert, wie jemand sich mit so schweren Themen beschäftigen konnte. Er ist der einzige Autor, den ich gerne persönlich kennengelernt hätte.

Warum „Der Prozess”?

Anfangs konnte ich mich nicht zwischen „Der Prozess” und „Das Schloss” entscheiden, aber ich kam zu dem Schluss, dass „Der Prozess” mir persönlich viel näher liegt. Es ist auch ein Zufall, dass Joseph K. aus „Der Prozess” und ich im gleichen Alter sind. In letzter Zeit habe ich mich dafür interessiert, inwieweit ich mit dem Thema Reife und Zerbrechlichkeit umgehen kann und inwieweit ich mich dafür entscheide, bestimmte Dinge nicht zu kontrollieren oder mich auf diese enorme Kontrolle zu konzentrieren, der wir in der heutigen Gesellschaft ausgesetzt sind. Dieses Thema berührt mich sehr! Darüber hinaus wird Joseph K. auf der Bühne von einem unglaublichen Schauspieler gespielt: Gyan Ros Zimmermann. Von den Hunderten von Schauspielern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, kann ich sagen, dass er wirklich etwas ganz Besonderes ist.

Ist „Der Prozess” ein modernes oder eher ein klassisches Theaterstück? Worauf sollte sich das Publikum gefasst machen?

Was klassisch und modern ist, kann man interpretieren. Wir können ein Auto klassisch oder retro nennen, wenn es aus den 1980-er Jahren stammt. Ich hüte mich davor, zu sagen, dass zum Beispiel ein Bühnenbild klassisch oder modern ist. Es hängt auch von der Wahrnehmung der einzelnen Personen ab. Ich bin immer daran interessiert, was lebendig ist, welche Welt eine Aufführung eröffnen kann. Wenn wir über den Aufführungsraum sprechen, geht es mir um das Gefühl des Zuschauers, um sein Verlangen, ihn zu betreten, um einen Raum, der einen einhüllt. Die Idee ist, etwas in uns pulsieren zu lassen, während wir die Aufführung sehen. Das Publikum sollte etwas erwarten, das viel provokanter ist als „Macbeth” oder „Yvonne”, denn es ist mir auch wichtig, jedes Mal meine Grenzen zu sprengen. Ich kann sagen, dass ich mit dieser Vorstellung einen Akkord angeschlagen habe, den ich vorher nicht erforscht hatte. Es ist ein Stück mit viel Bewegung, mit viel Körperlichkeit. Ich würde behaupten, es ist eine Show, die wie eine Albumveröffentlichung unserer täglichen Absurdität geworden ist.

Welche Rolle spielt die Musik in der Vorstellung?

Eine sehr wichtige Rolle. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Komponisten und Sounddesigner Claudiu Urse zusammen, und jedes Mal ist der Klangbestandteil unserer Shows von besonderer Komplexität. Für mich ist der Klang das, was bleibt. Ich kann mir Theater ohne Klang nicht vorstellen. Der Klang öffnet die Hüllen der Seele, die Bilder nicht öffnen können. Ein einziger Ton kann der Phantasie des Zuschauers eine größere Freiheit verleihen als ein Bild. Das Bild ist ein Werkzeug für den gewünschten Eindruck, während der Klang die Nabelschnur ist, die sich zwischen Leben und Tod spannt. Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich es wohl so beginnen: Am Anfang war der Klang! Man sollte auch nicht vergessen, dass „Der Prozess” eine hoch choreografierte Aufführung ist. Die Choreografin Adriana Bârză Cârstea hat eine enorme Arbeit geleistet. Ich glaube, es ist die am komplexesten choreografierte Aufführung, die ich je inszeniert habe. Es ist auch wichtig, dass das Produktionsteam aus Hermannstädtern besteht, was ein echter Gewinn sein kann: Alin Gavrilă (Bühnenbild), Diana Nechit (Adaption), Adriana (Choreografie), Claudiu (Ton).

Haben Sie eine Lieblingsszene im Theaterstück?

Es ist wirklich schwer, weil ich die ganze Theatervorstellung liebe. Normalerweise bleiben mir kleine Fragmente einer Rolle, eines Bildes übrig. Ich stelle mir oft ein Abendessen vor, bei dem mich alle Figuren aus all meinen Stücken anschauen und darauf warten, dass ich als erster das Essen probiere. In diesem Augenblick fällt mir die allerletzte Szene des Stücks ein, in der Gyan Ros einen kleinen Monolog spricht, der von Diana Nechit auf außerordentlich poetische Weise umgeschrieben wurde.

Bei Kafka führt das Absurde oft zum Humor. Welche Art von Humor erwartet die Hermannstädter Zuschauer?

Komische Situationen sind vorhanden. Meine Vorstellungskraft hat sich ein wenig ausgetobt und sich mit der von Kafka gepaart.

Wo wir gerade bei der vorherigen Frage sind, ich habe einen weiteren Lieblingsmoment: John Lennon taucht auf, der zwar nichts mit Kafka zu tun hat, aber wenn man genau hinschaut, bin ich fest davon überzeugt, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt. Ich mag Figuren, die ich mir selbst ausgedacht habe. So gut wie alle meine Stücke enthalten diese Figuren, was zu einem sehr naiven, subtilen Humor führt und diese Flut von Papieren und Akten, die auch in unserem Alltag vorkommt, ein wenig entschärft.

Was kann uns Kafka heute lehren?

Ich würde sogar mit seinen Worten antworten, nämlich dass der Messias in dem Augenblick in unserem Leben erscheinen wird, in dem wir ihn nicht mehr brauchen. Jeder muss selbst entscheiden, was der Messias für ihn bedeutet.

Welches Gefühl wird der Zuschauer nach dem Stück mit nach Hause nehmen?

Manchmal wünschte ich mir, die Zuschauer wären Möwen, die sich einer Welle folgend in die Lüfte erheben und die Freiheit genießen.

Vielen Dank für das Gespräch ,und viel Erfolg!