Ausgabe Nr. 2851

Der See im ASTRA-Freilichtmuseum im Jungen Wald entwickelt sich langsam aber sicher in einen „Schwanensee”. Drei echte Schwäne halten sich bereits dort auf, in jeweils gehörigem Abstand von den zahlreichen Wildenten. Der erste Schwan war vor ca. vier Jahren hier eingetrudelt. Foto: Beatrice UNGAR