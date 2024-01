Neue Ausstellung über Machtspiele

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2848

Jocuri de putere (Machtspiele) lautet der Titel der neuesten Ausstellung des Künstlers Dr. Adrian Stoleriu, Dekan der Fakultät für Kunst und Design der Nationalen Kunstuniversität „George Enescu” in Jassy, die bis zum 4. Februar im Brukenthalpalais (im Landkartenkabinett) zu sehen ist. Die Tierbilder in einer eher restriktiven Farbpalette symbolisieren – so der Autor – die Machtspiele in der heutigen Gesellschaft. Auch wenn der Künstler bei der Vernissage am vergangenen Dienstag eher optimistisch war, verströmen seine Werke eine gewisse Traurigkeit. Die Sonderausstellung kann nach Hermannstadt auch in Jassy und danach in Österreich besichtigt werden.

Text: Ruxandra STĂNESCU / Foto: Cynthia PINTER