Es geht um eine Reise

Ausgabe Nr. 2849

WGT-Multiplikatorinnenwerkstatt im Elimheim

Die traditionelle landesweite Werkstatt für WGT-Multiplikatorinnen der EKR fand am traditionellen Termin, dem dritten Wochenende im Januar, am vertrauten Austragungsort, im Elimheim in Michelsberg statt: WGT-Mitarbeiterinnen aus allen Kirchenbezirken folgten der Einladung der Frauenarbeit und nahmen am 19. und 20. Januar 2024 an der landesweiten Fortbildung teil, die einer Reise glich.

Denn bei diesem Weltgebetstag geht es nämlich um eine „Reise durch das Land, in dem Jesus gelebt und gelehrt hat“, wie es in der Gottesdienstliturgie heißt. Über verschiedene Wege „bereisten“ sie das WGT-Land, dessen nationale Komitee die Gottesdienstordnung für den Weltgebetstag 2024 geschrieben hat, der am 1. März gefeiert wird. Über biblische, musikalische, kreative, informative und kulinarische Pfade ging die Reise durch Palästina. Zehn Mitarbeiterinnen brachten sich aktiv ein und gestalteten das reichhaltige Programm mit. Professorin i.R. Dr. Ulrike Bechmann (ehemalige Geschäftsführerin des Deutschen Weltgebetstagskomittees) hielt die Bibelarbeit, ergänzte die einzelnen Programmpunkte mit Informationen aus ihrer beeindruckenden Erfahrung, beantwortete geduldig und fachkundig alle Fragen. Ihr und allen Mitarbeiterinnen sei nochmals herzlichst gedankt!

Es waren intensive Tage und gerne wären alle noch länger geblieben. Wir sind und bleiben verbunden „…durch das Band des Friedens“, so der aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus (Kap. 4,3) entnommene deutschsprachige Titel des Weltgebetstags 2024. Diese Werkstatt ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Frauenarbeit. Der Weltgebetstag, der jährlich am ersten Freitag im März gefeiert wird, ist die größte ökumenische Frauenbewegung weltweit. An den in der EKR angebotenen WGT-Gottesdiensten nehmen jedes Jahr zahlreiche Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder im selbstverständlichen ökumenischen und generationenübergreifendem Miteinander teil. Viele Menschen freuen sich lange im Voraus auf den Weltgebetstag, der mit besonderen Liedern, Gebeten, Informationen und kulinarischen Anregungen bereichert. An manchen Orten wird sogar gesondert Kindergottesdienst zum WGT angeboten.

Frauenarbeit der EKR