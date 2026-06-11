Old Boys-Spiel auf dem Voința-Stadion

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Ausgabe Nr. 2962



25 Jahre nach dem Rückzug aus der Fußballszene Rumäniens wird der Hermannstädter Fußballklub FC Șoimii Sibiu durch die Old-Boys-Mannschaft auch 2026 dem Hermannstädter Publikum einige Freundschaftsspiele anbieten. Das erste findet bei freiem Eintritt am Freitag, den 19. Juni, 17.30 Uhr, auf dem „Voința/Baza Alma”-Stadion im Ștrand-Viertel statt. Gespielt wird gegen einen Traditionsgegner, Nitramonia Făgăraș aus Fogarasch. Der ehemalige Șoimii-Spieler Emil Bârsan gab bekannt, dass dies der erste Termin ist. Es werde an der Planung von weiteren Spielen gearbeitet. Foto: FC Șoimii