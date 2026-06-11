Energiegeladene Musik im Erlenpark

Teile diesen Artikel

Das ,,Focus in The Park“-Festival rundete den 15. Benefizmarathon ab

Ausgabe Nr. 2962

Energiegeladene Musik, ausgelassene Stimmung und tausende Menschen – das war auch in diesem Jahr die Atmosphäre des „Focus in The Park”-Festivals im Erlenpark, das bei freiem Eintritt stattgefunden hat. Unterschiedliche Generationen trafen sich an den vier Tagen vom 4. bis 7. Juni am selben Ort, um Konzerte und sommerliche Festivalmomente zu genießen. Das Programm umfasste sowohl bekannte nationale Künstler und Künstlerinnen als auch lokale Bands, so genannte „Local Heroes”. Das Festival war in diesem Jahr erstmals Partner der Veranstaltungen rund um den 15. Hermannstädter Internationalen Benefizmarathon.

Neben den musikalischen Höhepunkten zeichnete sich das Festival durch seine entspannte und freundliche Atmosphäre aus. Familien, Jugendliche und Musikfans aus nah und fern nutzten die Gelegenheit, gemeinsam unvergessliche Abende unter freiem Himmel zu verbringen. Damit war „Focus in the Park” erneut einer der wichtigsten kulturellen Sommerveranstaltungen in Hermannstadt und bis nach Hammersdorf und Schellenberg zu hören.

In dieser Ausgabe finden Sie zwei exklusive Interviews mit Künstlern, die beim diesjährigen Festival aufgetreten sind: Alexandra Căpitănescu, die beim Eurovision Song Contest in Wien den dritten Platz erzielte, sprach an der Seite ihrer Band über ihre musikalische Entwicklung und Zukunftspläne. Außerdem stellt im HZ-Gespräch die Bassgitarristin Cristina Briscan die Hermannstädter Band „Hypno Ceperco” vor, die in diesem Jahr erstmals auf der Bühne des Focus in the Park stand und dabei das Publikum mit ihrem Auftritt begeisterte.