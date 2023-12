Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2844

An einem schönen Tag Anfang Dezember gelang einem Fotografen am Alt bei Freck/Avrig diese Aufnahme, die an ein bekanntes Kinderlied erinnert, das so geht: „Alle meine Entchen, schwimmen auf dem See/Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’”. Ob die Enten wohl wussten, dass sie fotografiert werden? Foto: Gerd DEEKEN