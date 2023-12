Lebkuchenhäuschen erfolgreich versteigert

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2845

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen (DWS) wurden am vergangenen Donnerstag Lebkuchenhäuschen und -herzen versteigert, die von Jugendlichen von der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt und dem Studiengang für deutsche Grundschulpädagogik der Lucian Blaga-Universität Hermannstadt unter der Betreuung von Liane Junesch gebacken wurden und beim Adventsbasar der Handarbeitskreise des Evangelischen Frauenvereins im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen Hermannstadt nicht verkauft werden konnten. Der Erlös vom Verkauf, als auch von der Versteigerung, dient guten Zwecken: eine Hälfte geht in die Kasse der Jugendarbeit, der Arbeit der Studierenden der Grundschulpädagogik, wo es immer wieder Bedarf an kleineren Summen gibt, und die andere Hälfte an den Verein Europäisches Jugendbegegnungszentrum Kirchenburg Holzmengen, der vielfältige Tätigkeiten entfaltet, die u. a. zum Erhalt der Kirchenburg beitragen. U. a. wird jährlich das Holzstock-Festival und der Weihnachtsmarkt, in diesem Jahr am 16. Dezember, in Holzmengen veranstaltet.

Im Verlauf des Abends kündete der Vorsitzende des Siebenbürgenforums, Martin Bottesch, das zweite „große”, also internationale, Sachsentreffen an, das zwischen dem 2. und 4. August 2024 in Hermannstadt stattfinden wird. Sponsoren seien dabei willkommen.

Text und Foto: Werner FINK