Abenteuer der Lolli-Gäng

Teile diesen Artikel

Erstes Buch in der Kinderbuchreihe erschienen

Ausgabe Nr. 2835

Die drei Desperados Theo, Tom und Lotti, bekannt in der Nachbarschaft auch als die Lolli-Gäng, wegen ihrer Vorliebe für Lollis natürlich, finden auch in den heißesten Sommertagen was zu tun. „Die Lolli-Gäng sucht das Abenteuer” von Charlotte Inden ist dieses Jahr im Hanser-Verlag erschienen und kann in der Schiller-Buchhandlung bestellt werden.

Es ist Sommer, furchtbar heiß und das Geschwister-Trio Theo, Tom und Lotti langweilt sich, langweilt sich immer noch und langweilt sich tatsächlich immer noch… Doch das Abenteuer läßt nicht mehr lange auf sich warten. Nicht nur weil die Gäng mit Lollis und Eis die Hitze bekämpft, sondern weil ein gefährlicher Tiger – die Nachbarskatze – auftaucht. Noch gefährlicher wird es, als ein Mann mit glänzend schwarzen Schuhen auftaucht und das Haus der furchtlosen Frederike – die alte Dame im Nebenhaus – im Visier hat. Da müssen die Desperados einschreiten und zusammen mit Frederike den Kampf ansagen. Dass Wasserspritzen dabei eingesetzt werden müssen, ist schon klar! Und Frederike will natürlich die größte davon haben, denn nicht umsonst ist sie fruchtlos.

Charlotte Inden, 1979 geboren, studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Film- und Fernsehwissenschaften in Marburg, London und Straßburg. Sie arbeitet als Redakteurin bei einer Tageszeitung. Mit ihrer Familie lebt sie in einem uralten Haus am Ende einer kleinen Gasse.

Susanne Göhlich, 1972 in Jena geboren, begann neben ihrem Studium der Kunstgeschichte mit dem Zeichnen. Sie illustriert Kinderbücher und Magazine, entwirft Plakate und leitet Zeichenkurse.

Ruxandra STĂNESCU