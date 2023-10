Zwei Nachwuchsmusikerinnen

Teile diesen Artikel

Die Mittagsmusik am Freitag und die Abendmusik am Samstag bestritten in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche zwei Kronstädter Nachwuchsmusikerinnen. Souverän brachten Iulia Reitu (links) an der Stolzenburger Orgel von Johannes Hahn (1773) und Diana Cristea auf der Querflöte Werke von Marin Marais (1656-1728), Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) und Christoph Willibald Gluck (1714-1787) zu Gehör. Iulia Reitu hat ihr Orgel-Masterstudium bei dem Organisten Steffen Schlandt absolviert und studiert ab Oktober d. J. Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in Tübingen. Diana Cristea studiert derzeit an der Musikfakultät der Kronstädter Transilvania-Universität. Foto: Beatrice UNGAR