In Schönberg tut sich etwas

Ausgabe Nr. 2824

Nachdem letztes Jahr im „Zentrum für vernakuläre (einheimische) Architektur“ der Ion-Mincu-Universität in der Kirchenburg in Schönberg/Dealu Frumos zwei Architektur-Summer-Schools zu den Themen Architektur und Handwerk stattgefunden haben, in deren Rahmen eine digitale Vermessung der Kirchenburg erfolgte, sind seit dem 26. Juni und noch bis 16. Juli Studierende der Architektur an einem Workshop zum Thema ,,Tradition und Technologie – Restaurierungstechniken“ beteiligt. Bei dem Workshop geht es um die Reparatur der Dächer der Wehrtürme im Südosten bzw. im Nordwesten der Kirchenburg, deren Ursprünge ins 13. Jahrhundert reichen. Desgleichen soll der einsturzgefährdete Wehrturm im Nordwesten gesichert werden. Die technische Koordination hat der Architekt Jan Hülsemann inne, die Arbeiten selbst erfolgen unter der Leitung der Restauratoren Ștefan Vaida und Ionuț Dobra. Es folgt im Anschluss eine Sommerschule ebenda bis einschließlich 30. Juli. Kooperatiomspartner dieses Projekts sind die Bukarester Zweigstelle des Rumänischen Architektenordens, der Verein Monumentum – Ambulanța pentru Monumente, das Bürgermeisteramt der Gemeinde Mergeln/Merghindeal, die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Schönberg, das ,,Friedrich Teutsch“-Kultur- und Begegnungszentrum und das ASTRA-Museum. Unser Bild (v. l. n. r.): Jan Hülsemann, Architektin Lavinia Cociubei, Koordinatorin Ambulanta pentru Monumente Bistritz-Nassod, Architekt Eugen Vaida, Monumentum-Verein, und Diana Iabrașu, Initiatorin der ,,Albastru-Gemeinschaft.

Foto: Claudia POPESCU