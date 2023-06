Zum 11. Mal 3×3

Sibiu Streetball findet am Wochenende statt

Ausgabe Nr. 2820

Die 11. Auflage des Streetballturniers „Sibiu Streetball“ findet am Wochenende vom 16. bis 18. Juni statt. Austragungsort ist diesmal nicht der ,,Elemer Tordai“-Sportplatz vor der Transilvania-Halle, sondern wetterbedingt die Sporthalle des Hermannstädter Schülersportklubs (CSȘ) am Theaterparkplatz.

Die Organisatoren geben bekannt, dass sich 55 Teams für die diesjährige Ausgabe in den Kategorien angemeldet haben: U10, U13, U15, U16 Damen, U18, Herren Open: „Wir freuen uns, dieses Jahr mit einem der wichtigsten 3×3-Basketballturniere zurückzukehren, vor allem für Athleten, die ein Sprungbrett für größere Wettbewerbe suchen. Nach der besonderen Jubiläumsausgabe im letzten Jahr kehren wir 2023 mit einem Turnier zurück, das 55 Teams und Dutzende von Athleten aus dem ganzen Land versammeln und dem Publikum eine einzigartige Atmosphäre und spektakuläre Spiele bieten wird“, so die Organisatoren des „Sibiu Streetball“ vom Hermannstädter Verein „Eco Sport Team“. Wie jedes Jahr ist der Eintritt für die Fans an allen drei Tagen des Turniers frei.

Die Organisatoren werden eine Zuschauertribüne mit 200 Plätzen einrichten, denn neben dem eigentlichen Wettbewerb können die Anwesenden auch Freiwurf- und Drei-Punkte-Wettbewerbe verfolgen und daran teilnehmen. Die vom Internationalen Basketballverband (FIBA) anerkannten 3×3-Basketballturniere sind in vier Kategorien unterteilt: „Fiba Endorsed“, „Satellite“, „Challenger“ und „World Tour“. „Sibiu Streetball“ ist ein Satellitenturnier, das die Qualifikation für das Challenger-Turnier ermöglicht.

Die Qualifikationsspiele finden am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 10 Uhr statt, am Sonntag ab 10 Uhr sind die Viertelfinalspiele, ab 11 Uhr die Halbfinalspiele und ab 12 Uhr die Finalspiele geplant.

Cynthia PINTER