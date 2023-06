Das neue Werk von ifm im Gewebegebiet West.

Nationale Philatelieausstellung in der Astra-Bibliothek

Ausgabe Nr. 2821

Zum 55. Jubiläumsjahr der Hermannstädter Zeitung hatte der rumänische Philatelisten-Verband eine Überraschung für die Redakteurinnen: einen Sonderbriefumschlag und einen Sonderstempel mit der ersten Ausgabe der Zeitung von 1968. Am Freitag, dem 16. Juni wurden beide im Rahmen der Vernissage „Hermannstädter Jubiläen 2023“ der nationalen Philatelieausstellung in der Astra Bibliothek in Hermannstadt vorgestellt. Philateliebegeisterte aus dem ganzen Land versammelten sich hier, um ihre Leidenschaft zu teilen und die Ausstellung mit Briefmarken, Briefumschlägen und Postkarten zu bewundern.

Von Freitag bis Sonntag konnten Philatelie-Interessierte im Foyer der Astra-Bibliothek eine Reihe von Briefmarken, Postkarten und gestempelten Briefen bestaunen, alles, was die 140 Ausstellenden aus 14 Ländern mitgebracht hatten. Die Eröffnung der Nationalen Philatelieausstellung „Hermannstädter Jubiläen – 2023“, die vom Verband der Philatelisten des Kreises Hermannstadt in Zusammenarbeit mit der Stadt Hermannstadt, der Astra-Bibliothek und dem ASTRA-Verein organisiert wurde, war eine gute Gelegenheit für Kunstliebhaber, Briefmarkensammler und die breite Öffentlichkeit, dieses Ereignis zu genießen. Die Hauptthemen waren: Geschichte, Kultur, Kunst, rumänische und ausländische Persönlichkeiten.

Die Ausstellung war bemerkenswerten Persönlichkeiten gewidmet, die für die Kultur und Geschichte Rumäniens von Bedeutung sind: dem Metropoliten Andrei Șaguna (150 Jahre seit seinem Tod), dem Pädagogen Gheorghe Lazăr (200 Jahre seit seinem Tod), dem Baron und Museumsgründer Samuel von Brukenthal (220 Jahre seit seinem Tod), dem Schriftsteller Octavian Goga (85 Jahre seit seinem Tod), dem Pädagogen Onisifor Ghibu (140 Jahre seit seiner Geburt) und der Hermannstädter Zeitung (55 Jahre seit der ersten Ausgabe).

„Wie jedes Jahr organisiert unser Verein eine neue nationale Ausstellung. Für die diesjährige Ausstellung haben wir, die Philatelisten, aus der Vielzahl von Ereignissen und Jubiläen fünf Hermannstädter Persönlichkeiten und eine Publikation ausgewählt, die es in diesem Jahr zu feiern gilt“, sagte Nicolae Salade, der Vorsitzende des Philatelistenverbandes des Kreises Hermannstadt und Hauptorganisator der Veranstaltung. Im Rahmen der Vernissage am Freitag wurden Spezialisten eingeladen, um über die verschiedenen geehrten Persönlichkeiten zu sprechen. Unter anderem sprach HZ-Chefredakteurin Beatrice Ungar über die Hermannstädter Zeitung, Dr. Alexandru Sonoc, vom Brukenthalmuseum über Samuel von Brukenthal und Hochschul-Dozentin Elena Macavei über Andrei Șaguna.

Cynthia PINTER