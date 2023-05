Arbeiten auf der Viitorului-Straße

Ausgabe Nr. 2816



Der Abschnitt zwischen der Str. Târgu Fânului und Str. Moara de Scoarță wird bis zum 8. März 2024 modernisiert. Die Finanzierung von 11,73 Millionen Lei hat das Bürgermeisteramt im Rahmen des Nationalen Investitionsprogramms Anghel Saligny beantragt. Die Arbeiten werden von Geiger Transilvania durchgeführt. Geplant ist die Senkung des Straßenniveaus unter der Eisenbahnbrücke (zur Zeit ist für hohe Fahrzeuge Durchfahrtsverbot) und ebenda die Einrichtung einer zweiten Fahrtbahn und Bürgersteigen. Dazu werden auch weitere Modernisierungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeitspanne ist der Verkehr auf der Viitorului-Straße von der Str. Târgu Fânului bis zur Str. Oltului gesperrt. Der Verkehr von der Str. Moara de Scoarță auf die Viitorului-Straße wird nach rechts in Richtung des Reșița-Viertels umgeleitet. In dieser Zeitspanne wird in der Str. Reșița, zwischen Str. Petrila und Str. Anina in beiden Richtungen gefahren. Weitere Informationen zu den Arbeiten unter: https://sibiu.ro/primaria/comunicat/11333.

Foto: Cynthia PINTER