Ein perfekter Rahmen

Chortreffen der EKR in der Agnethler Kirchenburg

Ausgabe Nr. 2816

Im Jahr der Kirchenmusik, zu dem die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien 2023 erklärt hat, versammelten sich am 6. Mai d. J. in Agnetheln fast 160 große und kleine Sängerinnen und Sänger, um bei dem Chortreffen den Tag gemeinsam musikalisch zu verbringen. Die frisch renovierte Kirchenburg und das schöne Wetter boten einen perfekten Rahmen für die diesjährige Veranstaltung.

Teilgenommen haben Chöre der evangelischen Kirchengemeinden A. B. Bukarest (3), Kronstadt (Kinderchor), Hermannstadt (Jugendorchester, Bachchor), Fogarasch (Kinder und Erwachsene), Mediasch (Kinder und Erwachsene), Malmkrog (Erwachsene), Sächsisch-Reen (Erwachsene).

Nach dem Willkommen draußen bei Kaffee und Hanklich versammelten sich alle in der Kirche, um sich daran zu gewöhnen, wieder einmal in einer großen Formation zu singen. Die Kinder wurden nach einer Stunde abgeholt, um im Pfarrhausgarten zu spielen. Sie wurden kompetent durch Mitarbeitende der Kinderuni Bekokten und der evangelischen Kirchengemeinde Fogarasch angeleitet und betreut.

Das feine Mittagessen konnten wir im nahe gelegenen Restaurant Prut einnehmen.

Eine weitere Übsequenz folgte. Zum Glück war dazwischen immer wieder genug Zeit, die Sonne zu genießen und vor allem Gespräche mit alten und neuen Bekannten zu führen. Nach mehreren Jahren Unterbrechung war es an der Zeit, sich in diesem Rahmen wieder zu treffen; somit wurden alte und neue Neuigkeiten ausgetauscht.

Nach einer kurzen, letzten Pause versammelten wir uns für dieses Mal abschließend in der Kirche; auch ein Publikum gesellte sich zu uns, das sich zu abgesprochener Stunde einfand.

Wir musizierten, angeleitet von den meisten unserer Kantorinnen und Kantoren fast dreiviertel Stunden, begleitet von verschiedenen, zu den entsprechenden Stücken passenden Instrumenten. Diese wurden von Jugendlichen und Erwachsenen gespielt. Somit präsentierten wir nach recht kurzer Übzeit eine farbenfrohe Collage von Liedern, die den Chorsängerinnen und Chorsängern schnell ans Herz gewachsen sind. Einige davon wurden am Tag danach, dem Sonntag Kantate, bereits in einzelnen Gemeinden aufgeführt – oder spätestens am kommenden Muttertag. Das Chortreffen wurde geistlich von Pfarrerin Angelika Beer aus Malmkrog umrahmt. Sie wies darauf hin, dass das Segenslied, welches der ,,Harbachchor“ an den Anfang stellte, für dieses Mal die segensreiche Wirkung der Musik verkörpert. Und dass wir mit unseren Liedern je in unseren Gemeinden Segen bringen. Welche schöne Verheißung, die wir gerne mit uns tragen werden.

Das Chortreffen wird großzügig von ,,Chöre helfen Chören“ (Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland) unterstützt. So wird es leichter möglich, Distanzen zu überbrücken.

Dankbar geben wir den Link bekannt zu dem Film, den unser Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Stefan Bichler, bereits am Sonntagmorgen online stellte, in alle Himmelsrichtungen: Unter https://youtu.be/Ullb4ciXRpQ können sich alle Interessierten einen komprimierten Eindruck von diesem schönen Tag machen.

Jürgen LEUTERT