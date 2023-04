Vertreterinnen unter sich

Ausgabe Nr. 2814

Unter dem Motto ,,Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?“ (in Anlehnung an Römer 8,39) stand die Vertreterinnenversammlung der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, die am Samstag, dem 22. April, im Bischofshaus in Hermannstadt getagt hat. Die Versammlung hatte der Vorstand abwechslungsreich gestaltet. Es gab Gesang und Tanz mit Edith Toth, eine Andacht mit Pfarrerin Bettina Kenst, eine Einführung in die Gruppenarbeit zum Motto mit Dorothea Binder, einen Bericht der Vorsitzenden Sunhild Galter und ein Rückblick auf das Jahr 2022 und einen Ausblick auf das Jahr 2022 mit der Geschäftsführerin Margit Kézdi. In vier Arbeitsgruppen konnten die Vertreterinnen sich mit dem Thema auseinandersetzen und ihre Fürbitten- und Dankesanliegen aufschreiben. Im Anschluss an die Vertreterinnenversammlung fand eine Vorstandssitzung statt. Die nächste Veranstaltung der Frauenarbeit ist ein Wandertag am 13. Mai. Mehr unter www.frauenarbeit.ro Foto: Beatrice UNGAR