Johannis in Japan

Ausgabe Nr. 2808



Japanbesuch Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis (links) befindet sich seit Wochenbeginn auf Staatsbesuchen in Asien. In Japan wurden Johannis und seine Gattin Carmen Johannis von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako empfangen, sodann hatte Rumäniens Staatsoberhaupt Gespräche mit dem Premierminister Fumio Kishida (rechts) sowie den Präsidenten der beiden Kammern des Parlaments und Kommunalpolitikvertretern in Kyoto. Mit Premierminister Kishida unterzeichnete Staatspräsident Klaus Johannis eine gemeinsame Erklärung über eine strategische Partnerschaft zwischen Rumänien und Japan, in der es u. a. um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheitspolitik, Wirtschaft, Forschung geht. Die zweite Station der Asien-Reise ist heute die Republik Singapur.

Foto: presidency.ro