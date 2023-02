,,Eine Reise durch weltweite Traditionen“

Ausgabe Nr. 2806



So lautete das Thema des Faschings der Brukenthalschule, der vergangenen Donnerstag zum ersten Mal nach der Pandemie wieder stattfand. Es ging wie immer lustig zu, an Originalität und Einfallskraft der Schüler fehlte es auch dieses Mal nicht, wobei wieder auch Lehrende gerne mitmachten und sogar einer der Pförtner miteinbezogen wurde. Als Gewinner ging in diesem Jahr die 12. A-Klasse hervor, die Eigenartiges aus Rumänien zeigte, auf Platz 2 landete die 11. C (Spanien) und auf Platz 3 die 11. A (Japan). Unser Bild: Die 12. A-Klasse stellte eine rumänische Hochzeit dar. Foto: Werner FINK