WGT-Multiplikatorinnen unter sich

,,Ping an!“ So wünschen sich die Menschen in Taiwan: Friede sei mit euch! Das wünschten sich gegenseitig zur Begrüßung bzw. zum Abschied auch Frauen aus Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR), die an der landesweiten Werkstatt für WGT-Multiplikatorinnen teilgenommen haben, die von der Frauenarbeit der EKR am 21. und 22. Januar in Hermannstadt veranstaltet worden ist. Der Weltgebetstag (WGT) wird in diesem Jahr am 3. März gefeiert, die Gottesdienstordnung haben Christinnen aus Taiwan verfasst. Unser Bild: Gruppenbild der Teilnehmerinnen im Teutsch-Saal im Bischofspalais.

Foto: Beatrice UNGAR