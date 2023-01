Von großer Wichtigkeit

Sammelband zum Werk von Eginald Schlattner

Ihren neuen Sammelband über den Pfarrer und Schriftsteller Eginald Schlattner hat am Freitag Dr. Andreea Dumitru vorgestellt. Die Veranstaltung fand im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt statt und war gut besucht. Das Buch ist im Honterus-Verlag erschienen und wurde aus Mitteln des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt finanziert.

In „Momentaufnahmen einer bewegten Geschichte – Zu den Schriften von Eginald Schlattner (2010-2022)“ fasst die Germanistin alle Texte zusammen, die sie je über Schlattner verfasst und veröffentlicht hat. Auf den 164 Seiten sind nicht nur wissenschaftliche Texte, sondern auch etwa von der Autorin verfasste Zeitungsartikel und jede Menge Bilder zu finden. Sie alle geben einen besonderen Eindruck und einen Blick hinter die Kulissen des Lebens und Wirkens Schlattners. Zuvor hatte es – nicht zuletzt auch durch die Jahreszahl auf dem Titel – Verwirrung gegeben: „Viele haben mich gefragt, ob Eginald Schlattner verstorben ist. Dem ist zum Glück nicht so. Ich war erst letzte Woche bei ihm und habe einen Tee mit ihm getrunken“, versicherte Andreea Dumitru zu Beginn der Vorstellung. Die Autorin kennt Schlattner seit 2009 und hat sich in den letzten 14 Jahren intensiv mit seinem Leben und seinem Werk auseinandergesetzt. Um den Leserinnen und Lesern einen Einblick in das Buch zu geben, las Dumitru aus dem Artikel vor, in dem sie ihre ersten Kontakte zu Schlattner beschreibt.

Roger Pârvu, akademischer Leiter der evangelischen Akademie Siebenbürgen (EAS), und Benjamin Jozsa, Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) und Verlagsleiter des Honterus-Verlags, begleiteten die Veranstaltung und sprachen Grußworte. „Das Buch ist wirklich sehr gelungen“, fasste Jozsa zusammen. Warum ein weiteres Werk über Schlattner fördern und veröffentlichen? Weil Schlattner nach wie vor von großer Wichtigkeit sei und die „Aufmerksamkeit auf die deutsche Minderheit in Rumänien“ lenke, erklärt Jozsa. Außerdem gehörten Bücher im Allgemeinen zu den Dingen, „die uns überdauern werden“ – deshalb seien Investitionen in Bücher selbstverständlich.

Eginald Schlattner gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller aus Siebenbürgen. Seine bisher erschienenen Romane behandeln das Leben der Siebenbürger Sachsen. Seine Werke wurden mehrfach übersetzt und fanden internationale Anerkennung. Heute lebt Schlattner in Rothberg und wird dieses Jahr 90 Jahre alt.

Hannah WEIDEN