Ausgabe Nr. 2802



Arena Freestyle Open ist der erste Extremsport-Wettkampf des Jahres in der Arena Platoș auf der Hohen Rinne. Von heute, den 27. Januar, bis Sonntag, den 29. Januar, werden Snowboard- und Skifahrer Luftsprünge, spektakuläre Landungen u. v. a. m. zeigen. Anders als bei den bisherigen Auflagen wird der Wettkampf nicht im Fun Park sondern am Fuße der A-Piste ausgetragen. Die Hindernisse – ein Kicker, eine Rail, eine Fat-Box und eine Wall-Ride – sind schon vorbereitet worden. Heute sind Einschreibungen (Einschreibegebühr beträgt 50 Lei pro Person) und Training angesagt. Der Wettkampf beginnt morgen um 10 Uhr. Die Finalrunden sind ab 12 Uhr vorgesehen, die Siegerehrung soll um 15 Uhr beginnen. Sonntag ist als Reservetag vorgesehen, falls die Wetterbedingungen am Samstag nicht günstig sein sollten.

Foto: hila.ro