Reise wichtiger als das Ziel

Sebastian Barbu wurde zum Vizelandesmeister gekürt

Ausgabe Nr. 2794

Die Hermannstädter Rallye-Piloten Sebastian Barbu und Bogdan Iancu haben es wieder geschafft: Sie sind Vizelandesmeister geworden. Die letzte Etappe der Rallye-Landesmeisterschaft CNR Betano fand am Wochenende in Kronstadt und Umgebung auf Asphalt und Makadam statt. Als Sieger gingen Simone Tempestini und sein Kopilot Sergiu Itu hervor, die somit sieben Jahre in Folge die Landesmeisterschaft gewonnen haben.

„Danke! Natürlich hatte ich nach dem letzten Rennen einen bitteren Beigeschmack, denn ich wollte mehr. Ich bin nach wie vor zufrieden damit, dass wir uns in den letzten vier Jahren stark weiterentwickelt haben und es uns gelungen ist, unsere Gegner unter Druck zu setzen, sowohl auf den Asphalt- als auch auf den Makadam-Strecken. Alles in allem war es die bisher aufregendste Saison, die wir erlebt haben“, schrieb Sebastian Barbu auf seiner Facebook-Seite zu dem letzten Erfolg in Kronstadt.

Begonnen hatte die Rallye-Saison für Sebi Barbu in Mexiko, wo er zusammen mit Bogdan Iancu und dem deutschen Team Niki Schelle und Lina Meter die Rally of Nations 2022 in Guanajuato gewonnen hat.

Es folgten die insgesamt 9 Etappen der Betano Landesmeisterschaft. Teilgenommen hat Sebastian Barbu an 8 davon, beginnend mit der Harghita Rallye Ende April, wo er auf Platz zwei landete, es folgte die Argeș Rallye, wo er das höchste Podiums-

treppchen erklomm. Die vierte Etappe war die Bucovina Rallye, die das Hermannstädter Team ebenfalls gewann. Die fünfte Etappe der Landesmeisterschaft fand im Juli daheim in Hermannstadt statt, wo Sebi und Bogdan als vierte durchs Ziel fuhren. Den zweiten Platz fuhren sie sowohl in Bacău bei der Moldau Rallye als auch bei der Iași Rallye im September. Es folgte die achte Etappe in Klausenburg, wo die beiden Hermannstädter Piloten ebenfalls den zweiten Platz aber in der Gesamtwertung den ersten Platz belegten.

Dadurch hofften sie, bei der letzten Etappe in Kronstadt zu punkten und ihren größten Rivalen, Simone Tempestini zu überholen. In Kronstadt gab es zehn Proben und insgesamt 120 Kilometer zu fahren. Der Start war am Marktplatz in Kronstadt, es folgten fünf Spezialproben über Azuga und Săcele und am zweiten Tag fuhren die Piloten zur Törzburg und Pârâul Rece über Asphalt- und Makadam-Strecken. Leider warfen zwei Reifenpannen sie zurück und sie landeten auf Platz zwei der Gesamtwertung.

Rückblickend auf die Saison 2022 schrieb Sebastian Barbu: „Es war eine Saison, in der die Reise zum Ziel interessanter und wichtiger war als das Ziel selbst. Unsere Reise durch die Saison 2022 hat vieles mit sich gebracht, von Misserfolgen bis zu Siegen, von Enttäuschungen bis zu Momenten großen Glücks. Der Vorhang ist über die Saison 2022 gefallen und ich persönlich kann mich nur bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung bedanken!“

Cynthia PINTER