Sonnenfinsternis und Blasmusik

Auftakt des 50. Internationalen Hermannstädter Jazzfestivals

Ausgabe Nr. 2793

Im Zeichen einer partiellen Sonnenfinsternis, des Neumonds und des Nationaltages der Rumänischen Armee (der jeweils am 25. Oktober gefeiert wird) stand der Auftakt des 50. Internationalen Hermannstädter Jazzfestivals am Dienstag. Während pünktlich um 13 Uhr die Militärblaskapelle der ,,Nicolae Bălcescu“-Militärakademie der Bodentruppen vom Erlenpark her kommend, wo sie schon ein Ständchen geblasen hatten, durch die Heltauergasse marschierte und rumänische patriotische Lieder (,,Treceți batalioane române Carpații“ oder ,,Iancule mare“) schmetterte, scharten sich um die Neppendorfer Blaskapelle, die sich unter dem Ratturm versammelt hatte und Jazzklänge zu Gehör brachte, immer mehr Menschen.

Beide Kapellen fungierten wie ,,Rattenfänger“, denn die Anwesenden folgten ihnen auf Schritt und Tritt und fast alle filmten oder fotografierten mit ihren Mobiltelefonen. Etwas verloren dabei waren die Freiwilligen, die mit bunten Transparenten für das 50. Internationale Hermannstädter Jazzfestival werden sollten. Wie dem auch sei: Die partielle Sonnenfinsternis war vergessen – die zeitweilige Bewölkung tat das ihre – und alle wiegten sich im Takt der Weisen, die von den beiden Ensembles gespielt wurden. Zu hören waren Gospels wie ,,When the Saints“, Musical-Hits wie ,,New York, New York“ und zuletzt dann die Europa-Hymne.

Während die beiden Blaskapellen konzertierten, hielten auch die Arbeiter inne, die auf Feuerwehrleitern standen, um die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Großen Ring anzubringen. Diese Pause nutzten einige waghalsige Fotografinnen und Fotografen, um von der Leiter aus Bilder zu schießen.

Beatrice UNGAR