Neuer Dechant

Ausgabe Nr. 2793



In einem feierlichen Festgottesdienst wurde der Mühlbacher Stadtpfarrer Alfred Dahinten am 15. Oktober in sein neues Amt als Dechant des gleichnamigen Kirchenbezirks der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien eingeführt. Zur Festgemeinde gehörten neben zahlreichen Pfarramtskollegen und Gliedern der verschiedenen Gemeinden des Bezirkes auch Bischof Reinhart Guib, welcher den Festgottesdienst leitete und den neuen Dechanten samt der neu gewählten Mitglieder des Bezirkskonsistoriums in feierlicher Zeremonie in ihr Amt einführte. Dahinten folgt als Dechant dem Petersdorfer Pfarrer Dr. Dr. Wolfgang Wünsch nach und hat nun die Verantwortung für etwa 1500 Evangelische in 47 Gemeinden zwischen Semlak und Großpold. Unser Bild: Der Karlsburger Stadtpfarrer Gerhard Wagner (rechts) gratuliert dem neuen Dechanten Alfred Dahinten.

Foto: Stefan BICHLER