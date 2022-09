Weitere Erfolge für Hermannstädter Bodybuilder

Ausgabe Nr. 2787



Der Hermannstädter Robert Frățilă, vom Schülersportklub „Șoimii”, gewann den Titel Bodybuilding-Landesmeister in der Kategorie Junior Classic Physique bei der 9. Auflage der Bodybuilding- und Fitness-Landesmeisterschaften, die vom 1. bis 4. September in der Transilvania-Halle in Hermannstadt stattgefunden haben. Außerdem hat der Hermannstädter den dritten Platz in der Kategorie Men’s Classic Bodybuilding, sowie zwei Vizelandesmeister-Titel bei den Senioren gewonnen. Nach der Landesmeisterschaft fand der Wettkampf „International Grand Prix” am 2.-3. September, ebenfalls in Hermannstadt statt, an dem Sportler aus 12 Ländern teilgenommen haben. Auch hier konnte Robert Frățilă den dritten Platz in der Kategorie Junior Men’s Bodybuilding 16-23 Jahre belegen. Foto: Privat