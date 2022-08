Treffen der Wandergesellen

Ausgabe Nr. 2783



Die offizielle Eröffnung des 15. ,,Treffens europäischer Wandergesellen” fand am vergangenen Mittwoch im Beisein aktueller und ehemaliger Wandergesellen, Mitgliedern des Vereins Gesellenherberge Hermannstadt ,,Asociatia Casa Calfelor Sibiu” und zahlreicher Gäste statt. Die Schauwerkstatt auf dem Huetplatz vor der evangelischen Stadtpfarrkirche ist bis zum 21. August in Betrieb. Danach wird es zwei Wochen lang Workshops für Kinder vor der Gesellenherberge geben. Das sei einer der wichtigsten Aspekte ihrer Projekte, sagte Anda Ghazawi vom Verein: Über das Handwerk informieren, dafür zu werben und damit das Interesse daran zu wecken, selbst ein Handwerk zu erlernen. Der Vereinsvorsitzende Stefan Walter, der selbst vor mehr als zehn Jahren als Wandergeselle nach Hermannstadt gekommen ist und sich seitdem hier niedergelassen hat, dankte allen Beteiligten für ihre tatkräftige Unterstützung. Darunter der Deutschen Gesellschaft e. V. Berlin, dem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, der Stadt und vor allem der Organisatorin Anda Ghazawi.

Text und Foto: Annika KÖNNTGEN