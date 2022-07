Laufsteg im Parkhaus

Ausgabe Nr. 2779



Mit einer Modeschau in der Promenada Mall (unser Bild zeigt eine Modeschau von letztem Jahr im Parkhaus der Promenada Mall) hat gestern die 14. Auflage der Feeric Fashion Week begonnen. Hauptveranstalter Mitichi gab bekannt, dass internationale Modeschöpferinnen und -schöpfer dabei sind und wie gewöhnlich bis einschließlich am 23. Juli, ihre Kreationen präsentieren, u. a. in einer Fabrikshalle, in der ehemaligen Brukenthalschen Sommerresidenz in Freck oder auf dem so genannten Hundsrücken/Str. Centumvirilor in Hermannstadt. Die Abschlussgala findet am 23. Juli, 21 Uhr, auf dem Huetplatz vor der evangelischen Stadtpfarrkirche statt. Foto: Feeric Fashion Week