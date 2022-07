Barockmusik vom Feinsten

Ausgabe Nr. 2780



Mit einem Konzert in der Michelsberger Dorfkirche schloss das Klausenburger Ensemble Flauto dolce und seine Gäste – Gábor Hegyi und Maximilian Braisch – am Sonntag seine Siebenbürgen-Tournee, die vom 14. bis 24. Juli sieben Konzerte umfasste, erfolgreich ab. Sie traten davor auf in Miercurea Ciuc (Festival für alte Musik), in Rothberg (Reihe ,,Musik in den Kirchenburgen), Hermannstadt (Reihe ,,Musik in der Stadtpfarrkirche“), Petersberg (Musica Barcensis), Mediasch (Orgelsommer) und Klausenburg (KlausenMusik). Unser Bild (v. l. n. r.): Maximilian Braisch, Noémi Miklós, Simona Maxim, Gábor Hegyi, Maria Szabó und Zoltán Májo vor dem Altar der evangelischen Dorfkirche in Michelsberg.