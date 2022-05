Ausgabe Nr. 2771



Die Deutsche Konsulin Kerstin Ursula Jahn überreichte am Mittwoch im Rahmen eines Empfangs im Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt Preise und Trostpreise an die Teilnehmenden an dem diesjährigen Schreibwettbewerb des Konsulats und der HZ. Den 1. Preis gewann Sigrid Arvay (Honterus-Gymnasium Kronstadt), den 2. Preis Daniel Cautnic und den 3. Luana Maria Tintea (beide Brukenthalschule Hermannstadt). Ihre Aufsätze werden in den nächsten Ausgaben der HZ veröffentlicht. Unser Bild: Bei der Preisverleihung dabei waren Deutschlehrerin Roxana Neag und ihre Schülerin Oana Tomuță (Coșbuc-Lyzeum Klausenburg), Daria Iliuț (Brukenthalschule), Konsulin Jahn, Daniel Cautnic, Anastasia Cazac (Brukenthalschule), Schulleiterin Monika Hay (Brukenthalschule) und HZ-Chefredakteurin Beatrice Ungar (v. l. n. r.) Foto: Ioana DEAC