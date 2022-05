Ausgabe Nr. 2771



Lieder mit der siebenbürgisch-sächsischen Singgruppe aus Hermannstadt hat ein TV-Team am Montag in und vor dem Haus eines siebenbürgisch-sächsischen Winzers aus Kleinschelken im Astra-Freilichtmuseum aufgezeichnet. Die Aufzeichnung des Konzerts wird voraussichtlich am Donnerstag, dem 9. Juni in der AKZENTE-Sendung auf TVR 1 ausgestrahlt. Foto: Christel UNGAR-ȚOPESCU