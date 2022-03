Ehrengäste von der Nationaloper in Bukarest

Ausgabe Nr. 2762

Die Balletttänzer Ada González und Ștefan Meșter von der Nationaloper in Bukarest sind die Ehrengäste der Ballettgala des Hermannstädter Balletttheaters, die am Samstag, dem 19. März, und am Sonntag, dem 20. März, jeweils ab 19 Uhr, auf der Bühne im Großen Saal des Ion Besoiu-Kulturzentrums stattfinden wird. Vorgestellt werden Auszüge aus Produktionen des Hermannstädter Balletttheaters wie „Baiadera”, „Carmen”, „Raimonda”, „La fille mal gardée”, „Motus”, aber auch ein Auszug aus der Vorstellung „Romeo și Julieta”, die in der Choreographie von Marcello Algeri noch in diesem Jahr Premiere feiern soll. Unser Bild: Ada Gonzalez und Ștefan Meșter 2015 vor der Schillerbüste an der Ecke Schillerplatz – Wiesengasse/Tipografilor in Hermannstadt.

Foto: TBS/ Ovidiu MATIU